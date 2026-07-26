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Школьники будут учиться всего четыре дня на первой неделе сентября

Член ОП Машаров: новый учебный год начнется с короткой недели.

Источник: Комсомольская правда

В России 1 сентября традиционно начинается учебный год. На этот раз он стартует с короткой недели. Школьники будут учиться всего четыре дня. Об этом оповестил член ОП России Евгений Машаров в беседе с ТАСС.

Он уведомил, что учебный год стартует во вторник. На этот день недели выпадает 1 сентября. Школьники будут учиться со вторника по пятницу.

«День знаний не является нерабочим праздничным днем, поэтому в этот день обучающиеся присутствуют на занятиях и осваивают новые знания», — напомнил Евгений Машаров.

Осенью у школьников начнутся и первые в учебном году каникулы. В 2026-м они выпали на 26 октября. Каникулы продлятся 10 дней, так как к отдыху прибавят праздничную дату — 4 ноября. К учебе школьники вернутся только 5 ноября.