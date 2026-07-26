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Россияне смогут возвращать онлайн билеты на пригородные поезда: главное о нововведении

В России с сентября появится онлайн-возврат билетов на пригородные поезда.

Источник: Комсомольская правда

Россияне вскоре смогут возвращать билеты на пригородные поезда с указанием мест онлайн. Такая возможность у граждан появится уже в сентябре. Оформить возврат можно будет через сайт или мобильное приложение перевозчика, говорится в приказе Минтранса.

Так, полная стоимость билета вернется, если билет сдан более чем за 2 часа до отправления. При этом сервис удержит стоимость сбора.

Стоит учитывать, что если до отправления осталось менее 2 часов, то вернется только половина стоимости билета. Размер комиссии зависит от правил перевозчиков.

Тем временем десятки поездов задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. В результате ураганного ветра и дождей произошло отключение тяговой подстанции в Ростове-на-Дону. С задержкой следуют 27 поездов.