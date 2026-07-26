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Восемь человек, в том числе шесть детей, погибли при пожаре в штате Мичиган

В штате Мичиган правоохранительные органы расследуют подозрительный пожар в доме в городке Гранд-Хейвен, в результате которого погибли восемь человек — двое взрослых и шестеро детей. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает Associated Press.

В штате Мичиган правоохранительные органы расследуют подозрительный пожар в доме в городке Гранд-Хейвен, в результате которого погибли восемь человек — двое взрослых и шестеро детей. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает Associated Press.

— Я могу сообщить вам, что погибли двое взрослых и шестеро детей, — заявил капитан Джейкоб Спаркс из офиса шерифа округа Оттава.

Эксперты установили, что возгорание было умышленным поджогом. У погибших детей, возраст которых составлял от пяти до 15 лет, обнаружены огнестрельные ранения. Основная версия — семейная драма в формате «убийство — самоубийство», поскольку внешних подозреваемых нет. Все погибшие являлись членами одной семьи, проживавшей в доме. Следователи опрашивают соседей, судмедэксперты устанавливают точные причины смерти каждого из погибших, говорится в материале.

Ранее житель Красноярского края попытался сжечь четверых детей из-за злости на жену.

До этого подросток-мигрант ворвался в чужой дом, зарезал хозяина и попытался убить его 13-летнего сына в Наро-Фоминске. Главное об этом преступлении — в материале «Вечерней Москвы».