Восемь человек, в том числе шесть детей, погибли при пожаре в штате Мичиган

Эксперты установили, что возгорание было умышленным поджогом. У погибших детей, возраст которых составлял от пяти до 15 лет, обнаружены огнестрельные ранения. Основная версия — семейная драма в формате «убийство — самоубийство», поскольку внешних подозреваемых нет. Все погибшие являлись членами одной семьи, проживавшей в доме. Следователи опрашивают соседей, судмедэксперты устанавливают точные причины смерти каждого из погибших, говорится в материале.