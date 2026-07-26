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Новую автоматическую котельную доставили в поселок Тумнин Хабаровского края

В августе аналогичный объект планируют установить в поселке Тулучи.

В Хабаровском крае Новую блочно-модульную автоматическую котельную доставили в поселок Тумнин Ванинского района. Все работы по ее установке идут в соответствии с графиком, сообщил глава администрации Ванинского муниципального района Алексей Маслов.

По его словам, дорога до Тумнина заняла двое суток. В настоящее время на объекте продолжаются строительно-монтажные работы.

Уже в первой декаде августа аналогичную автоматическую котельную планируется доставить в поселок Тулучи.

Действующая котельная в Тумнине после ввода нового объекта в эксплуатацию еще один отопительный сезон будет работать в горячем резерве. После этого ее демонтируют.

Глава района также поблагодарил руководство и сотрудников МУП «Паритет», которые участвуют в реализации проекта.