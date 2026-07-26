Новую автоматическую котельную доставили в поселок Тумнин Хабаровского края

В Хабаровском крае Новую блочно-модульную автоматическую котельную доставили в поселок Тумнин Ванинского района. Все работы по ее установке идут в соответствии с графиком, сообщил глава администрации Ванинского муниципального района Алексей Маслов.
По его словам, дорога до Тумнина заняла двое суток. В настоящее время на объекте продолжаются строительно-монтажные работы.
Уже в первой декаде августа аналогичную автоматическую котельную планируется доставить в поселок Тулучи.
Действующая котельная в Тумнине после ввода нового объекта в эксплуатацию еще один отопительный сезон будет работать в горячем резерве. После этого ее демонтируют.
Глава района также поблагодарил руководство и сотрудников МУП «Паритет», которые участвуют в реализации проекта.