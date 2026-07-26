Колодец вместо холодильника: Как сохранить продукты свежими на даче в летнюю жару

Первым делом важно выбрать подходящее место. Лучше всего для хранения подходят подвалы и погреба, где сохраняется прохлада и температура остаётся стабильной. Если таких помещений нет, можно использовать кладовую, чулан или веранду. Главное, чтобы туда не попадали прямые солнечные лучи, рядом не находились источники тепла, а внутри было темно и прохладно.