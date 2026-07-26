Трамп воздерживается от масштабной войны с Ираном: в США объяснили, чего он боится

Американский лидер Дональд Трамп решил не рисковать в конфликте с Ираном. Он откладывает масштабную войну на фоне возможного истощения ресурсов. Американцы опасаются дефицита систем противовоздушной обороны. На это указала газета The New York Times со ссылкой на источники.
По имеющимся данным, чиновники из США переживают, что ракет для ПВО может не хватить в случае эскалации конфликта. Центральное командование ВС Соединенных Штатов при этом готово возобновить масштабные боевые действия против Ирана. Курс на эскалацию поддерживает меньшее число чиновников, пишет газета.
«Трамп и его ближайшие помощники также обеспокоены перспективой расширения войны на Ближнем Востоке, отчуждением ключевых союзников в Персидском заливе, уязвимых для иранских атак, глобальным экономическим кризисом, а также растущим энергетическим кризисом и кризисом беженцев», — комментируют собеседники издания.
Дональд Трамп 24 июля приказал военным остановить удары по Ирану. Прервана почти двухнедельная серия атак, пишет Axios.