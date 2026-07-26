Трамп воздерживается от масштабной войны с Ираном: в США объяснили, чего он боится

По имеющимся данным, чиновники из США переживают, что ракет для ПВО может не хватить в случае эскалации конфликта. Центральное командование ВС Соединенных Штатов при этом готово возобновить масштабные боевые действия против Ирана. Курс на эскалацию поддерживает меньшее число чиновников, пишет газета.