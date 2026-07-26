Кэти Перри возмутилась, что Белый дом использовал её песню в видео из Ирана

Кэти Перри возмутилась, что её песню использовали в видео с ударами по Ирану Американская певица Кэти Перри выразила возмущение тем, что администрация США использовала её композицию Firework («Фейерверк») при создании видеоролика с ударами, которые, предположительно, наносились по Ирану.
Ранее эта запись появилась на странице Белого дома в социальной сети TikTok. Кадры с наложенным музыкальным треком сопровождались надписью «Иран предупрежден».
«Я глубоко потрясена и возмущена тем, что песня Firework используется в аккаунте Белого дома в TikTok в качестве фоновой музыки в видео с военными ударами», — написала Перри на своей странице в социальной сети Х*.
Певица подчеркнула, что у неё никто не запрашивал разрешения на использование песни, и она не давала соответствующего согласия. Артистка также отметила, что не может оправдать подобные действия.
По словам Перри, её музыка призвана «объединять людей, а не прославлять войну».
Напомним, в начале марта Белый дом включил трек американской певицы Кеши (Kesha)в видеоролик с уничтожением целей в Иране. После артистка выразила возмущение таким шагом американской администрации.
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