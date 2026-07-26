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Кэти Перри возмутилась, что Белый дом использовал её песню в видео из Ирана

Певица Кэти Перри заявила, что не давала разрешения на использование её песни в видеоролике с военными ударами по Ирану.

Источник: Аргументы и факты

Кэти Перри возмутилась, что её песню использовали в видео с ударами по Ирану Американская певица Кэти Перри выразила возмущение тем, что администрация США использовала её композицию Firework («Фейерверк») при создании видеоролика с ударами, которые, предположительно, наносились по Ирану.

Ранее эта запись появилась на странице Белого дома в социальной сети TikTok. Кадры с наложенным музыкальным треком сопровождались надписью «Иран предупрежден».

«Я глубоко потрясена и возмущена тем, что песня Firework используется в аккаунте Белого дома в TikTok в качестве фоновой музыки в видео с военными ударами», — написала Перри на своей странице в социальной сети Х*.

Певица подчеркнула, что у неё никто не запрашивал разрешения на использование песни, и она не давала соответствующего согласия. Артистка также отметила, что не может оправдать подобные действия.

По словам Перри, её музыка призвана «объединять людей, а не прославлять войну».

Напомним, в начале марта Белый дом включил трек американской певицы Кеши (Kesha)в видеоролик с уничтожением целей в Иране. После артистка выразила возмущение таким шагом американской администрации.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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