В Амурске ученики школы № 9 сядут за новые парты в сентябре

Как рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края, на сегодняшний день в школе 765 учеников и 42 преподавателя. Учреждение знаковое не только для местных жителей, но и всего края: на протяжении последних трех лет ученики показывают высокие показатели в ГИА и ЕГЭ, три выпускника стали лауреатами премии имени Н. И. Гродекова.