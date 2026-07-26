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В Амурске ученики школы № 9 сядут за новые парты в сентябре

Капитальный ремонт учебного учреждения подходит к концу.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Амурске близится к завершению капитальный ремонт школы № 9 — объект намерены сдать 1 сентября. С ходом работ на месте ознакомился губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, посетивший Амурский район с рабочим визитом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Преображение школы — одно из мероприятий, предусмотренных национальным проектом «Молодежь и дети», инициированным президентом РФ Владимиром Путиным.

— До 1 сентября остается всего месяц, а для нас очень важно, чтобы подрядчики успели сделать ремонт до нового учебного года. Поэтому поставил задачу увеличить количество людей, занимающихся ремонтными работами, — подчеркнул Дмитрий Демешин.

Ремонт стартовал в январе 2026 года. За это время на объекте смонтировали системы отопления, вентиляции, водоснабжения и электрики, установили профлист, завершили отделку лестничных пролетов и актового зала, выровнили полы в классах и коридорах. Согласно плану, далее рабочие приступят к обновлению наружного фасада.

— На данный момент основная часть работ выполнена. Остался первый этаж — покрасить стены, поставить двери и сделать полы, — доложил представитель подрядной организации.

Как рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края, на сегодняшний день в школе 765 учеников и 42 преподавателя. Учреждение знаковое не только для местных жителей, но и всего края: на протяжении последних трех лет ученики показывают высокие показатели в ГИА и ЕГЭ, три выпускника стали лауреатами премии имени Н. И. Гродекова.