Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джошуа победил нокаутом в первом бою после автокатастрофы

Британский боксёр Энтони Джошуа успешно вернулся на профессиональный ринг после длительного перерыва, одержав победу над албанцем Кристианом Пренгой в Саудовской Аравии.

Начало поединка сложилось для британца крайне тяжело: уже в первом раунде Пренга дважды отправил бывшего чемпиона мира в нокдаун и выглядел увереннее соперника. Однако после перерыва Джошуа смог переломить ход боя и в концовке следующего отрезка отправил албанца в нокаут.

Бой в Джидде стал первым для 36-летнего британца после автомобильной аварии в Нигерии в конце 2025 года, в результате которой погибли два человека. Перед этим он нокаутировал блогера Джейка Пола. Теперь на счету Джошуа 30 побед и четыре поражения в профессиональной карьере. Его следующим соперником может стать Тайсон Фьюри.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.