Джошуа победил нокаутом в первом бою после автокатастрофы

Бой в Джидде стал первым для 36-летнего британца после автомобильной аварии в Нигерии в конце 2025 года, в результате которой погибли два человека. Перед этим он нокаутировал блогера Джейка Пола. Теперь на счету Джошуа 30 побед и четыре поражения в профессиональной карьере. Его следующим соперником может стать Тайсон Фьюри.