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Профсоюзы объяснили, в каких случаях могут уволить в период простоя

Самовольное отсутствие человека на рабочем месте без согласия руководителя может стать основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности, отметили в ФНПР.

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Работника могут уволить за самовольное отсутствие в период простоя, в судебной практике есть такие случаи. Об этом сообщили ТАСС в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

«В судебной практике встречаются случаи, когда за самовольное отсутствие в период простоя (временной приостановки работы) работника привлекали к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения за прогул», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ФНПР, период простоя относится к рабочему времени, а не ко времени отдыха, поэтому нельзя покидать рабочее место без согласия руководителя. В департаменте также сообщили, что период простоя может быть по вине работодателя, сотрудника или же вовсе по причинам, не зависящим от них.

В зависимости от причины простоя различаются и выплаты. Так, в случае форс-мажора, время простоя оплачивается в размере не менее ⅔ оклада.