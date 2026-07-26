Профсоюзы объяснили, в каких случаях могут уволить в период простоя

Как пояснили в ФНПР, период простоя относится к рабочему времени, а не ко времени отдыха, поэтому нельзя покидать рабочее место без согласия руководителя. В департаменте также сообщили, что период простоя может быть по вине работодателя, сотрудника или же вовсе по причинам, не зависящим от них.