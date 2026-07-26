Профсоюзы объяснили, в каких случаях могут уволить в период простоя

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Работника могут уволить за самовольное отсутствие в период простоя, в судебной практике есть такие случаи. Об этом сообщили ТАСС в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
«В судебной практике встречаются случаи, когда за самовольное отсутствие в период простоя (временной приостановки работы) работника привлекали к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения за прогул», — говорится в сообщении.
Как пояснили в ФНПР, период простоя относится к рабочему времени, а не ко времени отдыха, поэтому нельзя покидать рабочее место без согласия руководителя. В департаменте также сообщили, что период простоя может быть по вине работодателя, сотрудника или же вовсе по причинам, не зависящим от них.
В зависимости от причины простоя различаются и выплаты. Так, в случае форс-мажора, время простоя оплачивается в размере не менее ⅔ оклада.