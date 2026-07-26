«Исключений не будет»: машину мэра не пустили на «Красноярские Столбы»

В Красноярске на пути к Центральным Столбам, со стороны улицы Свердловская, восстановили работу шлагбаума. Об этом сообщил глава города, который лично проверил работу КПП.
Он пояснил, что проезд ограничили после жалоб посетителей на то, что на территории часто ездят машины, всё запарковано и стало небезопасно.
«Теперь частным авто въезд запрещен. Исключений не будет. Пускать будут только машины экстренных служб и нацпарка, — рассказал Сергей Верещагин. — Заехал проверить работу пропускного пункта. Охранник Константин шлагбаум перед моей машиной не открыл. Благодарю за хорошую работу!».
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