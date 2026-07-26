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В Хабаровском крае за сутки произошёл один пожар, пострадавших нет

В двух районах Хабаровского края установился четвёртый класс пожарной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Подразделения пожарной охраны выезжали на шесть техногенных пожаров, один из них случился в жилом секторе. На водных объектах происшествий не зарегистрировано. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Возгорание произошло в Хабаровском районе, на 16 километре Владивостокского шоссе, в садоводческом некоммерческом товариществе. На участке горела деревянная летняя кухня и надворные постройки. Огонь охватил площадь в 25 квадратных метров. Пожарным потребовалось полтора часа, чтобы полностью справиться с пламенем. Пострадавших нет. Причины возгорания сейчас устанавливают дознаватели МЧС России.

На территории края продолжает действовать особый противопожарный режим. Он установлен в восьми муниципальных образованиях: Верхнебуреинском, Охотском, имени Полины Осипенко, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Аяно-Майском и Николаевском районах.

В Бикинском округе и Вяземском районе установился четвёртый класс пожарной опасности в лесах. На остальной территории края — второй и третий классы. Спасатели напоминают о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях.

За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения восемь раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Ещё два выезда были связаны с проведением аварийно-спасательных работ. Всего на маршрутах в регионе зарегистрировано 11 туристских групп, в которых находились 122 человека, включая 32 ребёнка.

В Хабаровске сегодня ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер южный, 3−8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит от +27 до +29 градусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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