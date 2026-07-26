В ОП предложили сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников

«День знаний должен стать выходным днем для родителей первоклассников. Я как отец первоклашки, ребенка, который в этом году пойдет в школу, обязан прийти на линейку, отметить его первый урок. Это родительский долг, это событие. Плюс, я считаю, что это поддержка семей с детьми», — сказал собеседник агентства.