В ОП предложили сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. День знаний в России следует сделать выходным для родителей первоклассников, чтобы они могли проводить детей в школу и принять участие в торжественной линейке, заявил РИА Новости замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб.
«День знаний должен стать выходным днем для родителей первоклассников. Я как отец первоклашки, ребенка, который в этом году пойдет в школу, обязан прийти на линейку, отметить его первый урок. Это родительский долг, это событие. Плюс, я считаю, что это поддержка семей с детьми», — сказал собеседник агентства.
Замсекретаря ОП РФ подчеркнул, что на практике многие работодатели уже идут навстречу родителям, чьи дети впервые идут в школу, и отпускают их на торжественную линейку. По мнению Гриба, закрепление такого выходного на законодательном уровне подчеркнет особый статус семей с детьми.
«Думаю, это положительно скажется и на демографии. У родителей первоклассников появится еще один особенный день, посвященный ребенку. Ведь детей нужно поддерживать, особенно в такой важный момент», — добавил он.