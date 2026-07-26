Инфекционист Ермолаева объяснила, чем опасны заходящие на дачи ежи

НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Дикие ежи, которые часто заходят на дачные участки, могут стать источником бешенства, сальмонеллеза и других опасных инфекций, поражающих нервную систему и внутренние органы. Эти животные также собирают на себя сотни клещей, превращая территорию сада в зону риска для людей и питомцев, сообщила ТАСС врач-инфекционист Юлия Ермолаева.
«Ежи — это природные резервуары таких тяжелых заболеваний, как бешенство, лептоспироз, сальмонеллез, кампилобактериоз и стригущий лишай. Кроме того, они служат идеальными “хозяевами” для клещей на всех стадиях их развития. Густая шерсть позволяет паразитам надежно прятаться, а колючки совершенно не мешают им ползать», — сказала Ермолаева.
По словам эксперта, один еж способен занести на участок до нескольких сотен клещей. Напитавшись крови, паразиты отпадают в траву и кустарники, где начинают поджидать новую жертву — человека, собаку или кошку. Так дачный участок превращается в опасную зону для людей и питомцев.
Особую угрозу, по словам врача, представляют больные животные. Здоровый еж активен только ночью, а зараженный может появляться днем, не сворачивается в клубок при опасности, выглядит вялым или, наоборот, слишком смелым. На болезнь также указывают тусклые иголки, залысины, много клещей на мордочке, выделения из глаз и носа, сильная худоба и хриплое дыхание. Трогать таких животных нельзя ни в коем случае.
Врач также развеяла миф о том, что ежей стоит подкармливать молоком. Оно вызывает у них тяжелое расстройство желудка и может привести к гибели. Если дачники хотят помочь гостю, лучше поставить миску с водой, а в качестве угощения предложить размоченный кошачий корм, кусочки отварной курицы или вареное яйцо.