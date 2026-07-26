Инфекционист Ермолаева объяснила, чем опасны заходящие на дачи ежи

Особую угрозу, по словам врача, представляют больные животные. Здоровый еж активен только ночью, а зараженный может появляться днем, не сворачивается в клубок при опасности, выглядит вялым или, наоборот, слишком смелым. На болезнь также указывают тусклые иголки, залысины, много клещей на мордочке, выделения из глаз и носа, сильная худоба и хриплое дыхание. Трогать таких животных нельзя ни в коем случае.