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Что туристам из России посмотреть в КНДР? Вот зачем ехать в Северную Корею

Жебин: КНДР может привлечь туристов из РФ экологически чистыми курортами.

Источник: Комсомольская правда

Между Россией и Северной Кореей активизировался туристический поток. КНДР может привлечь граждан РФ экологически чистыми курортами, горными районами и минеральными источниками. Об этом проинформировал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин в интервью РИА Новости.

«При развитии должной инфраструктуры и налаживании регулярного транспортного сообщения перспективы для развития туризма, особенно для жителей Дальневосточного федерального округа, вполне просматриваются», — отметил эксперт.

Александр Жебин отдельно выделил курортные зоны на побережье Японского моря. Эти районы могут представлять интерес для российских путешественников. Граждан РФ также привлекут горы и чистые источники.

В России между тем открыли мемориал бойцам спецназа КНДР. Они помогали российским военным в защите курского приграничья.

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