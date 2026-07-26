Что туристам из России посмотреть в КНДР? Вот зачем ехать в Северную Корею

Между Россией и Северной Кореей активизировался туристический поток. КНДР может привлечь граждан РФ экологически чистыми курортами, горными районами и минеральными источниками. Об этом проинформировал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин в интервью РИА Новости.
«При развитии должной инфраструктуры и налаживании регулярного транспортного сообщения перспективы для развития туризма, особенно для жителей Дальневосточного федерального округа, вполне просматриваются», — отметил эксперт.
Александр Жебин отдельно выделил курортные зоны на побережье Японского моря. Эти районы могут представлять интерес для российских путешественников. Граждан РФ также привлекут горы и чистые источники.
В России между тем открыли мемориал бойцам спецназа КНДР. Они помогали российским военным в защите курского приграничья.