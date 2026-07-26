Врач Ершова предупредила о риске развития рака из-за сосисок и колбас

Помимо этого, систематический обзор и метаанализ 2024 года также выявил связь между высоким потреблением ультрапереработанных продуктов и небольшим повышением риска рака толстой кишки. Однако, отметила эндокринолог, такие наблюдательные данные не позволяют утверждать, что причиной заболевания является исключительно степень переработки пищи.