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Депутаты забеспокоились из-за недосыпа премьер-министра Японии

Отсутствие полноценного сна у премьер-министра Японии Санаэ Такаити может представлять угрозу для национального антикризисного управления, заявил депутат от оппозиционной партии Тору Кунисигэ. Его слова в среду, 22 июля, передает The New York Times.

Отсутствие полноценного сна у премьер-министра Японии Санаэ Такаити может представлять угрозу для национального антикризисного управления, заявил депутат от оппозиционной партии Тору Кунисигэ. Его слова в среду, 22 июля, передает The New York Times.

Парламентарий отметил, что длительное недосыпание «ухудшает способность суждения — во многом как состояние опьянения».

Ранее Такаити сообщила, что с момента вступления в должность спит не более трех часов в сутки, назвав это «нормой». В национальный праздник 20 июля она впервые за долгое время смогла поспать пять часов и заняться домашними делами — стиркой, глажкой и шитьем.

Заявление вызвало обеспокоенность у членов правящей партии. Председатель Демократической партии Юитиро Тамаки заявил, что отдых для ума и тела — это тоже часть работы, и посоветовал премьеру сосредоточиться на решениях, которые может принимать только глава правительства, говорится в материале.

Еще в марте Белый дом в социальной сети X опубликовал фотографию премьер-министра Японии Санаэ Такаити с поднятыми руками и широко открытым ртом. Интернет-пользователи негативно отреагировали на такой снимок. Комментируя кадр, на котором политик танцует под музыку в ходе визита в Белый дом, японцы сочли такое поведение неуместным в контексте напряженной международной обстановки.

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