Депутаты забеспокоились из-за недосыпа премьер-министра Японии

Ранее Такаити сообщила, что с момента вступления в должность спит не более трех часов в сутки, назвав это «нормой». В национальный праздник 20 июля она впервые за долгое время смогла поспать пять часов и заняться домашними делами — стиркой, глажкой и шитьем.