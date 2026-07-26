Силы США высадились на борт танкера в Аравийском море

Делегации от Омана и Ирана провели контакты на фоне прекращения ударов со стороны США. В ходе переговоров дипломаты достигли значительного прогресса, оповестил портал Axios. Сообщается, что делегации могут согласовать открытие Ормузского пролива уже до следующей недели. Оманские дипломаты сейчас находятся в Иране.