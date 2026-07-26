Силы США высадились на борт танкера в Аравийском море

Военные ВС Соединенных Штатов продолжают операции на Ближнем Востоке. Силы США 25 июля высадились на танкер в Аравийском море. Такими данными поделилось Центральное командование американских ВС в соцсети Х.
Известно, что военные совершили высадку для проверки борта танкера Charminar. Судно следует под флагом Коморских Островов, отмечается в публикации.
«Теперь танкер продолжает свой путь», — уведомили в командовании ВС США.
Делегации от Омана и Ирана провели контакты на фоне прекращения ударов со стороны США. В ходе переговоров дипломаты достигли значительного прогресса, оповестил портал Axios. Сообщается, что делегации могут согласовать открытие Ормузского пролива уже до следующей недели. Оманские дипломаты сейчас находятся в Иране.