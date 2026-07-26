В России хотят сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников

В России предложили сделать 1 сентября официальным выходным днем для родителей первоклассников. С инициативой выступил член Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
«День знаний должен стать выходным днем для родителей первоклассников. Я как отец первоклашки, ребенка, который в этом году пойдет в школу, обязан прийти на линейку, отметить его первый урок», — сказал он для РИА Новости.
Гриб считает участие в этом событии родительским долгом. Он добавил, что многие работодатели уже идут навстречу сотрудникам и отпускают их на торжественные мероприятия. Закрепление такой нормы на законодательном уровне станет дополнительной поддержкой семей.
Ранее KP.RU сообщал, что в России предложили ввести ежегодную выплату родителям школьников перед началом учебного года. Депутат Госдумы Сергей Миронов уточнил, что она составит 30 тысяч рублей. Он считает, что перечислять средства нужно в конце июля.