«Непредсказуемые последствия таких авантюр»: Каллас обеспокоена ударом ВСУ по иранскому судну

Иранское торговое судно получило повреждения после удара ВСУ. При атаке погиб моряк, еще несколько членов экипажа пострадали. На этом фоне глава МИД Ирана Аббас Арагчи провел разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас. Он рассказал об ударе ВСУ по судну, говорится в сообщении иранского МИД.
«Каллас выразила обеспокоенность по поводу любого расширения зоны конфликта», — сказано в материале.
Глава евродипломатии также указала на важность продолжения консультаций между ЕС и Ираном, оповестил МИД. Политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в целом и инициативы по урегулированию ситуации в Ормузском проливе.
Министерство иностранных дел исламской республики осудило нападение ВСУ на танкер. МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране после атаки.