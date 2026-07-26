«Непредсказуемые последствия таких авантюр»: Каллас обеспокоена ударом ВСУ по иранскому судну

Иранское торговое судно получило повреждения после удара ВСУ. При атаке погиб моряк, еще несколько членов экипажа пострадали. На этом фоне глава МИД Ирана Аббас Арагчи провел разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас. Он рассказал об ударе ВСУ по судну, говорится в сообщении иранского МИД.