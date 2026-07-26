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«Непредсказуемые последствия таких авантюр»: Каллас обеспокоена ударом ВСУ по иранскому судну

Каллас в разговоре с Арагчи обеспокоилась ударом ВСУ по судну Ирана на Каспии.

Источник: Комсомольская правда

Иранское торговое судно получило повреждения после удара ВСУ. При атаке погиб моряк, еще несколько членов экипажа пострадали. На этом фоне глава МИД Ирана Аббас Арагчи провел разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас. Он рассказал об ударе ВСУ по судну, говорится в сообщении иранского МИД.

«Каллас выразила обеспокоенность по поводу любого расширения зоны конфликта», — сказано в материале.

Глава евродипломатии также указала на важность продолжения консультаций между ЕС и Ираном, оповестил МИД. Политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в целом и инициативы по урегулированию ситуации в Ормузском проливе.

Министерство иностранных дел исламской республики осудило нападение ВСУ на танкер. МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране после атаки.

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