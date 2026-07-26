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В Красноярском крае пенсионер утонул в пруду

В Красноярском крае произошла очередная трагедия на воде — в селе Иркутское Большемуртинско-Сухобузимского округа в пруду утонул 69-летний мужчина.

В Красноярском крае произошла очередная трагедия на воде — в селе Иркутское Большемуртинско-Сухобузимского округа в пруду утонул 69-летний мужчина.

Накануне на место происшествия выезжали спасатели. Водолазы обследовали дно, обнаружили тело погибшего и подняли его.

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливают правоохранительные органы.

В связи с участившимися происшествиями на акваториях спасатели призывают жителей не купаться в запрещенных местах и в состоянии опьянения, а также просят следить за детьми.

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