В Красноярском крае пенсионер утонул в пруду

В Красноярском крае произошла очередная трагедия на воде — в селе Иркутское Большемуртинско-Сухобузимского округа в пруду утонул 69-летний мужчина.
Накануне на место происшествия выезжали спасатели. Водолазы обследовали дно, обнаружили тело погибшего и подняли его.
Сейчас обстоятельства случившегося устанавливают правоохранительные органы.
В связи с участившимися происшествиями на акваториях спасатели призывают жителей не купаться в запрещенных местах и в состоянии опьянения, а также просят следить за детьми.
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