DPA: совершивший наезд на людей в Берлине был членом исламистской группировки

В столице ФРГ вечером 25 июля автомобиль совершил наезд на толпу людей. Они находились в районе парка Тиргартен в центральной части Берлина. Сотрудники полиции заявляют, что совершивший наезд на людей был членом исламистской группировки. Так пишет местное агентство DPA со ссылкой на правоохранителей.