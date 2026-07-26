DPA: совершивший наезд на людей в Берлине был членом исламистской группировки

В столице ФРГ вечером 25 июля автомобиль совершил наезд на толпу людей. Они находились в районе парка Тиргартен в центральной части Берлина. Сотрудники полиции заявляют, что совершивший наезд на людей был членом исламистской группировки. Так пишет местное агентство DPA со ссылкой на правоохранителей.
Известно, что личность подозреваемого уже установлена. При этом пока никакие данные не называются.
«По данным полиции, мужчина был известен властям и, предположительно, являлся членом берлинской исламистской группировки», — сказано в материале агентства.
Спецслужбы начали экстренную транспортировку пострадавших при ЧП с автомобилем. Для быстрой эвакуации раненых развернута вертолетная площадка. Машины скорой помощи уже перевозят пострадавших из парка Тиргартен к правительственному кварталу.