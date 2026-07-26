Reuters: США получают иракский мазут через сирийский порт Банияс

Агентство делает вывод, что эти поставки указывают на развитие региональных торговых потоков после сбоев в судоходстве Персидского залива, вызванных войной с Ираном, при этом Ирак все больше полагается на сирийский порт для доставки грузов клиентам в Европе, Африке и теперь уже в Северной Америке.