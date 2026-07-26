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Reuters: США получают иракский мазут через сирийский порт Банияс

США импортировали первые партии иракского мазута через Сирию. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает Reuters со ссылкой на источники и данные о судоходстве.

США импортировали первые партии иракского мазута через Сирию. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает Reuters со ссылкой на источники и данные о судоходстве.

Этот маршрут назван альтернативным: он позволяет осуществлять поставки в обход перекрытого Ормузского пролива. Мазут перевозили танкеры, затем в Сирии его доставили на грузовиках, а с июня по июль грузили на корабли в средиземноморском порту Банияс. Сейчас мазут доставляют по морю на побережье Мексиканского залива.

Агентство делает вывод, что эти поставки указывают на развитие региональных торговых потоков после сбоев в судоходстве Персидского залива, вызванных войной с Ираном, при этом Ирак все больше полагается на сирийский порт для доставки грузов клиентам в Европе, Африке и теперь уже в Северной Америке.

Ранее стало известно, что китайские переработчики начали раньше обычного закупать российскую нефть марки ESPO на фоне рисков перебоев с поставками с Ближнего Востока. Согласно данным Kpler, в июле импорт российской нефти в Китай может достичь рекордных с марта показателей — около 1,4 миллиона баррелей в сутки. Индийские госкомпании также торопятся найти альтернативу, опасаясь задержек грузов из Саудовской Аравии и Ирака.

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