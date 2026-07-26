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Титан вместо боли: травматологи Приморья спасли руку пациентке после ДТП на рельсах

Сложную операцию выполнили в Артёмовской больнице.

Источник: PrimaMedia.ru

Жительница Приморья, пострадавшая в результате происшествия на железной дороге, была госпитализирована в травматологическое отделение Артёмовской городской больницы с переломом ключицы. После комплексного обследования врачебный коллектив принял решение о хирургическом лечении, сообщила пресс-служба краевого Минздрава.

«Специалисты выполнили открытую репозицию и остеосинтез ключицы с использованием титановой пластины. Операцию провёл врач-травматолог Юрий Гуляев. Хирургическое вмешательство прошло успешно, без осложнений», — говорится в сообщении.

Сейчас состояние женщины оценивается как удовлетворительное. После окончания стационарного этапа лечения она продолжит реабилитацию в амбулаторных условиях под наблюдением специалистов.