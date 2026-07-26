Титан вместо боли: травматологи Приморья спасли руку пациентке после ДТП на рельсах

Жительница Приморья, пострадавшая в результате происшествия на железной дороге, была госпитализирована в травматологическое отделение Артёмовской городской больницы с переломом ключицы. После комплексного обследования врачебный коллектив принял решение о хирургическом лечении, сообщила пресс-служба краевого Минздрава.