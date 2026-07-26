Новый цифровой проект поможет детям добираться до школы без происшествий в Хабаровском крае

В Хабаровском крае запускают межведомственный проект «Безопасный маршрут 3.0». Его разработали краевой институт развития образования и Госавтоинспекция. Это интерактивная карта со школами и зонами риска — оживленные трассы, места ДТП, плохое освещение, бродячие собаки, дорожные работы. Проблемные точки в реальном времени отмечают сотрудники школ, родители получают ссылку на карту и могут выстроить безопасный путь для ребенка. Карта обновляется оперативно: если на улице ведутся работы или случилось ДТП, это сразу отображается в системе. Родители могут скорректировать маршрут и избежать угроз. Пилотной станет школа № 85 Хабаровска — проект запустят в сентябре. Если он окажется эффективным, его распространят на другие учебные заведения.