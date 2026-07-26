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Иран пригрозил ответом Украине за атаку на судно в Каспийском море

Иран оставляет за собой право ответить Украине после атаки на торговое судно в Каспийском море. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщает иранский МИД в Telegram-канале.

Иран оставляет за собой право ответить Украине после атаки на торговое судно в Каспийском море. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщает иранский МИД в Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что действия Киева говорят о продолжающемся иррациональном и враждебном отношении к Тегерану. В Иране подчеркнули, что никогда не вмешивались в украинский конфликт, а эта атака нарушает международное право и стремится распространить огонь войны и небезопасности.

—Иран…не будет колебаться в защите своих национальных интересов и безопасности, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что действуют в соответствии с принципом законной обороны и нормами международного права.

Министерство иностранных дел Ирана в субботу, 25 июля, объявило о нападении на торговое судно исламской республики в акватории Каспийского моря. По данным ведомства, в результате инцидента погиб один член экипажа, еще несколько человек получили ранения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что удары Украины по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) можно рассматривать как нападение на Россию, Казахстан и США.

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