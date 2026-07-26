Иран пригрозил ответом Украине за атаку на судно в Каспийском море

В ведомстве заявили, что действия Киева говорят о продолжающемся иррациональном и враждебном отношении к Тегерану. В Иране подчеркнули, что никогда не вмешивались в украинский конфликт, а эта атака нарушает международное право и стремится распространить огонь войны и небезопасности.