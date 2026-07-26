В Германии вновь выступили за нормализацию отношений с Россией. Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер призвал к возобновлению контактов с Москвой. Такой пост он опубликовал в соцсети Х.
«Нормальные отношения с Россией — это не измена, а интересы Германии», — обратился парламентарий.
Маркус Фронмайер подчеркнул, что немецкие власти только «спорят», можно ли говорить о будущих хороших контактах с Москвой. Он обвинил руководство ФРГ в демагогии.
Как отметил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу сейчас не позавидуешь. Одна часть общества призывает к продолжению помощи Украине, а другая — возмущается подрывом «Северных потоков». Внутриполитическая волна противостоит внешней, указал Алексей Мухин.