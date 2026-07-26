В центре Хабаровска подрались двое мужчин, полиция проводит проверку

В Хабаровске полицейские устанавливают обстоятельства драки, которая произошла в Центральном районе города. Утром в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Хабаровску поступило сообщение о конфликте на улице Муравьёва-Амурского. На место незамедлительно направили наряды Росгвардии и экипажи Госавтоинспекции. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сотрудники полиции доставили в отдел участников инцидента для дальнейших разбирательств. Ими оказались 25-летний житель Хабаровского района и 49-летний горожанин, проживающий в Кировском районе. Оба дали объяснения по поводу случившегося.
Сейчас участковые уполномоченные проводят проверку, устанавливают все обстоятельства инцидента — что стало причиной конфликта и кто его зачинщик. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Обоим участникам драки может грозить административная или уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий.
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