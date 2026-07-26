В центре Хабаровска подрались двое мужчин, полиция проводит проверку

Сейчас участковые уполномоченные проводят проверку, устанавливают все обстоятельства инцидента — что стало причиной конфликта и кто его зачинщик. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Обоим участникам драки может грозить административная или уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий.