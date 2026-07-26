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«Украинское правительство в панике»: в США оценили удары ВС России

Аналитик Джонсон: ВС РФ атакуют порты Украины, продвигаясь на передовой.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска продолжают наносить удары по украинской портовой и промышленной инфраструктуре, одновременно развивая наступление на передовой. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Русские удары заблокировали порты в Одессе и Николаеве. Туда ничего не заходит, оттуда ничего не вывозится. И украинское правительство в панике. Ведь импорт включал в себя все виды военных поставок», — сказал он на YouTube-канале.

Джонсон отметил, что сухопутные маршруты через Румынию не способны полностью компенсировать прежние объемы поставок. По его словам, такие атаки продолжаются, параллельно с активными действиями ВС РФ сразу на нескольких направлениях.

Ранее KP.RU сообщал, что армия России ежедневно закрепляет контроль над своими историческими территориями в зоне СВО. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что этот процесс носит последовательный характер и в перспективе будет завершен.

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