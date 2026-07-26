Российские войска продолжают наносить удары по украинской портовой и промышленной инфраструктуре, одновременно развивая наступление на передовой. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Русские удары заблокировали порты в Одессе и Николаеве. Туда ничего не заходит, оттуда ничего не вывозится. И украинское правительство в панике. Ведь импорт включал в себя все виды военных поставок», — сказал он на YouTube-канале.
Джонсон отметил, что сухопутные маршруты через Румынию не способны полностью компенсировать прежние объемы поставок. По его словам, такие атаки продолжаются, параллельно с активными действиями ВС РФ сразу на нескольких направлениях.
Ранее KP.RU сообщал, что армия России ежедневно закрепляет контроль над своими историческими территориями в зоне СВО. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что этот процесс носит последовательный характер и в перспективе будет завершен.