В Закарпатье сотрудники ТЦК силой удерживали мужчину с туберкулёзом

Лубинец также сообщил, что мужчина страдает туберкулёзом, нуждается в регулярном лечении и постоянном приёме лекарств. По его словам, во время нахождения в ТЦК ему не обеспечили необходимую медицинскую помощь, из-за чего он не мог вовремя получить препараты.