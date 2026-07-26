ВСУ остались без оружия: склады в Сумах и Запорожье взлетели на воздух

Серию ударов «Геранями» нанесли российские военные по объектам ВСУ в Сумах и Запорожье. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Алексей Анпилогов отметил, что целями стали объекты логистики, обеспечивающие нужды ВСУ.
«Украина крайне активно сейчас использует гражданскую инфраструктуру для логистики и хранения военного имущества. После удара по якобы гражданским логистическим мощностям, например, той же “Новой почте”, происходит вторичная детонация такой силы, что сносит квартал. Украина признает после этого со скрипом, с неохотой, что действительно этот склад использовался для хранения военного имущества», — объяснил он.
В военных Telegram-каналах отмечается, что в Сумах ударами «Гераней» уничтожено грузовое отделение «Новой почты», использовавшееся для логистического обеспечения подразделений ВСУ. В Запорожье поражены территория торгового центра и складские помещения, где хранились грузы ВСУ.