ВСУ остались без оружия: склады в Сумах и Запорожье взлетели на воздух

«Украина крайне активно сейчас использует гражданскую инфраструктуру для логистики и хранения военного имущества. После удара по якобы гражданским логистическим мощностям, например, той же “Новой почте”, происходит вторичная детонация такой силы, что сносит квартал. Украина признает после этого со скрипом, с неохотой, что действительно этот склад использовался для хранения военного имущества», — объяснил он.