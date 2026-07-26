В России зарегистрируют новое уникальное устройство для лечения опухолей

«При HIFU-воздействии в наведенной точке организма температура поднимается очень быстро (в течение одной секунды) до уровня до 90 градусов Цельсия, что создает цитотоксический эффект, вызывая необратимые изменения в клетках через механизм коагуляционного некроза, что эффективно убивает опухолевые клетки», — добавили в агентстве.