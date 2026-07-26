В России зарегистрируют новое уникальное устройство для лечения опухолей

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В этом году в России зарегистрируют уникальную отечественную разработку для лечения доброкачественных новообразований молочной и щитовидной железы, рассказали РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве.
«В настоящий момент регистрационное досье подано в Росздравнадзор. Получение регистрационного удостоверения на медицинское изделие ожидается до конца 2026 года», — говорится в сообщении.
В ФМБА уточнили, что инновационное устройство использует ультразвуковую абляцию (HIFU) — новейший высокотехнологичный метод локального лечения опухолей человека. Он основан на воздействии высокоинтенсивных сфокусированных ультразвуковых волн без повреждения кожных покровов, окружающих тканей и органов.
«При HIFU-воздействии в наведенной точке организма температура поднимается очень быстро (в течение одной секунды) до уровня до 90 градусов Цельсия, что создает цитотоксический эффект, вызывая необратимые изменения в клетках через механизм коагуляционного некроза, что эффективно убивает опухолевые клетки», — добавили в агентстве.
Там пояснили, что между опухолью и рядом расположенными тканями существует выраженная разница температур, благодаря чему удается гарантированно не повреждать здоровые участки.
Подчеркивается, что разработку выполнили с применением отечественных комплектующих. Локализация аппарата составляет более 90%.
Высокотехнологичное устройство разработали в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА совместно с госкорпорацией «Ростех».