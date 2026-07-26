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Economist: Инвесторы разочаровались в европейской оборонной промышленности

Инвесторы разочаровались в европейских оборонных компаниях, особенно пострадали фирмы, производящие оружие старого образца — артиллерию и боеприпасы. Об этом в четверг, 23 июля, пишет The Economist.

Инвесторы разочаровались в европейских оборонных компаниях, особенно пострадали фирмы, производящие оружие старого образца — артиллерию и боеприпасы. Об этом в четверг, 23 июля, пишет The Economist.

За последний год стоимость акций двух немецких производителей оружия Renk и Hensoldt упала на 37 процентов и 23 процента, французской Thales — на семь процентов. Рыночная капитализация чешской CSG сократилась примерно на 50 процентов с момента выхода на биржу в начале этого года. Франко-германский производитель танков KNDS отложил запланированное IPO из-за неблагоприятных рыночных условий.

При этом в этом году страны ЕС потратят на вооружение около 130 миллиардов евро — больше, чем когда-либо. Однако сбои в цепочках поставок, проблемы с закупками и развитие новых технологий заставляют инвесторов колебаться. Согласно отчету Европарламента, нехватка металлов, химикатов и топлива в сочетании с ограниченным числом субподрядчиков создали множество узких мест.

Дополнительную проблему представляют общеевропейские инициативы в области закупок. Проект истребителя Eurofighter Typhoon оказался успешным, в то время как Future Combat Air System был отложен после почти 10 лет переговоров. Ситуацию осложняет и переход к беспилотникам: некоторые правительства, например Эстония, отказываются от закупок танков в пользу военных дронов, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что жители Германии, Польши, Великобритании и Австралии сомневаются в способности своих вооруженных сил защитить страну в случае нападения.

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