Economist: Инвесторы разочаровались в европейской оборонной промышленности

За последний год стоимость акций двух немецких производителей оружия Renk и Hensoldt упала на 37 процентов и 23 процента, французской Thales — на семь процентов. Рыночная капитализация чешской CSG сократилась примерно на 50 процентов с момента выхода на биржу в начале этого года. Франко-германский производитель танков KNDS отложил запланированное IPO из-за неблагоприятных рыночных условий.