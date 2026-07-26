Мужчина звал на помощь, но его друзья были уверены, что он шутит

Спасатели напоминают, что тонущий человек далеко не всегда громко кричит и размахивает руками — зачастую всё происходит тихо и занимает считанные минуты. Поэтому важно внимательно следить за теми, кто находится в воде рядом с вами, не купаться в состоянии алкогольного опьянения и не оставлять без присмотра детей.