Мужчина звал на помощь, но его друзья были уверены, что он шутит

Трагедия произошла вечером в субботу, 25 июля на базе отдыха «Нептун» в бухте Илистая под Большим Камнем. Во время купания погиб мужчина.
По словам очевидцев, находившиеся рядом друзья не сразу поняли, что он действительно тонет, приняв его призывы о помощи за шутку. Когда стало ясно, что именно происходит, на место вызвали экстренные службы.
Мужчину вытащили на берег, но было уже поздно. Бригада скорой медицинской помощи прибыла примерно через десять минут, однако спасти мужчину не удалось.
Спасатели напоминают, что тонущий человек далеко не всегда громко кричит и размахивает руками — зачастую всё происходит тихо и занимает считанные минуты. Поэтому важно внимательно следить за теми, кто находится в воде рядом с вами, не купаться в состоянии алкогольного опьянения и не оставлять без присмотра детей.
Специалисты призывают жителей и гостей края соблюдать меры безопасности на водоёмах: беспечность во время отдыха у воды может привести к трагическим последствиям.