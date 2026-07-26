В России разработали аппарат для лечения опухолей: что известно

В России в 2026 году зарегистрируют отечественный аппарат для лечения доброкачественных опухолей молочной и щитовидной железы с помощью высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука. Об этом РИА Новости сообщили в ФМБА.
В ФМБА уточнили, что технология HIFU позволяет разрушать опухолевые клетки с помощью сфокусированных ультразвуковых волн без хирургического вмешательства и повреждения кожи или окружающих тканей.
В зоне воздействия температура за считаные секунды достигает до 90 градусов. По данным агентства, это приводит к гибели опухолевых клеток, при этом здоровые ткани остаются неповрежденными.
Ранее KP.RU сообщал, что в России работают над созданием первых отечественных вакцин против аллергии на животных. Ученые уже разработали тест-систему «Аллергочип РФ», которая позволяет выявлять индивидуальную чувствительность человека более чем к 120 аллергенам.