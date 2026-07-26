В России разработали аппарат для лечения опухолей: что известно

Ранее KP.RU сообщал, что в России работают над созданием первых отечественных вакцин против аллергии на животных. Ученые уже разработали тест-систему «Аллергочип РФ», которая позволяет выявлять индивидуальную чувствительность человека более чем к 120 аллергенам.