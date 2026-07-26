Девять человек пострадали в перевернувшейся легковушке под Хабаровском

ДТП произошло 25 июля в 15:28 на 14-м километре автодороги Петропавловка — Анастасьевка. По предварительным данным, неустановленный водитель автомобиля Toyota Tercel не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, после чего машина перевернулась на крышу.