Девять человек пострадали в перевернувшейся легковушке под Хабаровском

Девять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних, пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Хабаровском районе, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.
ДТП произошло 25 июля в 15:28 на 14-м километре автодороги Петропавловка — Анастасьевка. По предварительным данным, неустановленный водитель автомобиля Toyota Tercel не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, после чего машина перевернулась на крышу.
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили девять человек, включая шестерых несовершеннолетних пассажиров. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
По данным Госавтоинспекции, никто из находившихся в автомобиле не был пристегнут ремнями безопасности.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники районной Госавтоинспекции. Личность водителя и все обстоятельства аварии устанавливаются.