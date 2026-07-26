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Девять человек пострадали в перевернувшейся легковушке под Хабаровском

Среди пострадавших — шестеро детей. Водитель с места ДТП исчез, его личность устанавливают.

Девять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних, пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Хабаровском районе, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.

ДТП произошло 25 июля в 15:28 на 14-м километре автодороги Петропавловка — Анастасьевка. По предварительным данным, неустановленный водитель автомобиля Toyota Tercel не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, после чего машина перевернулась на крышу.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили девять человек, включая шестерых несовершеннолетних пассажиров. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

По данным Госавтоинспекции, никто из находившихся в автомобиле не был пристегнут ремнями безопасности.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники районной Госавтоинспекции. Личность водителя и все обстоятельства аварии устанавливаются.