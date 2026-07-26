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Ракеты НАТО разносят вдребезги: супероружие РФ бьет голландские Ruta

В Сети появились кадры обломков нидерландской крылатой ракеты Ruta, как утверждается, в зоне СВО. Эксперт Кнутов раскрыл, чем армия РФ может противостоять такому оружию. Подробности — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, чем армия РФ может противостоять нидерландской ракете Ruta, о поставках которой Украина договаривалась с Нидерландами.

Ранее в сети появились кадры применения ВСУ нидерландской крылатой ракеты Ruta Block 1 и ее обломков. Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров в июне заявлял, что Нидерланды профинансируют для Киева производство около 700 крылатых ракет Ruta.

«Запуск производится из наземной пусковой установки, что позволяет увеличить дальность пуска этих ракет. То есть противник может постараться незаметно перебросить пусковую установку как можно ближе к линии боевого соприкосновения, чтобы провести пуск по ближним тылам. Но ракеты относятся к той же категории с точки зрения эффективной отражающей поверхности или эффективной площади рассеивания, что и Storm Shadow», — сказал Кнутов.

Эксперт назвал оружие, с помощью которого ВС РФ могут уничтожать эти ракеты.

«По таким ракетам работают наши “Буки” — “Бук-М2”, “Бук-М3”,»Панцири«и “Торы”», — уточнил он.

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