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Двое белорусов погибли и 12 пострадали в ДТП в Батуми

В Батуми в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое белорусских туристов, еще 12 человек госпитализированы с травмами, сообщил МИД Белоруссии.

В Батуми в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое белорусских туристов, еще 12 человек госпитализированы с травмами, сообщил МИД Белоруссии.

— В результате ДТП погибли двое туристов: женщина 1983 года рождения и мужчина 1963 года рождения, — цитирует дипведомство агентство БелТА.

Семерых пострадавших выписали из больниц, пятеро остаются в стационарах. Посольство Белоруссии в Грузии поддерживает связь с родственниками погибших, консул выехал на место происшествия для координации помощи пострадавшим.

25 июля путешественник из Москвы погиб в ДТП на Пхукете. Он переходил дорогу рядом с магазином, когда его сбил автомобиль Ford. По имеющимся данным, за рулем находился сотрудник провинциальной администрации Танет Навалонг, который ранее занимал руководящие должности в регионе и выдвигал свою кандидатуру на парламентских выборах.

Ранее минимум 31 человек пострадал в ДТП с автобусом, следовавшим из турецкого Стамбула в город Кушадасы на побережье Эгейского моря. Авария произошла утром на трассе Кютахья — Афьонкарахисар в центральной части Турции.

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