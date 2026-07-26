Двое белорусов погибли и 12 пострадали в ДТП в Батуми

25 июля путешественник из Москвы погиб в ДТП на Пхукете. Он переходил дорогу рядом с магазином, когда его сбил автомобиль Ford. По имеющимся данным, за рулем находился сотрудник провинциальной администрации Танет Навалонг, который ранее занимал руководящие должности в регионе и выдвигал свою кандидатуру на парламентских выборах.