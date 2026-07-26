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Оставленная в банкомате карта может оказаться уловкой мошенников: что нужно знать

МВД рассказало о мошеннической схеме с забытой в банкомате картой.

Источник: Комсомольская правда

В России мошенники начали использовать новую схему, они обманывают граждан «забытой» банковской картой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

Аферист специально оставляет карту в банкомате, и ждет когда ее заметит случайный человек. После этого появляется «владелец карты», нередко вместе со свидетелями. Он обвиняет нашедшего в краже, предлагая решить вопрос на месте за деньги.

В МВД сообщили о еще одном распространенном способе обмана. Гражданам звонят лжесотрудники банка и заявляют, что счета якобы заблокированы системой «Антифрод» из-за якобы подозрений в причастности к дропперству.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники начали использовать схему с «аннулированием трудового стажа» для кражи данных россиян на портале «Госуслуги». Аферисты связываются с людьми по телефону или через сообщения, представляясь сотрудниками Соцфонда или ФНС.