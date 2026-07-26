В России обнаружили схожую реакцию на радиацию у млекопитающих и бактерий

«При изучении воздействия радиации на живые организмы, бактерии используют давно. Это удобно, так как эксперименты с бактериями можно проводить очень быстро и просто. Однако те закономерности, которые мы выявляем и наблюдаем в микроорганизмах, сложно сопоставлять с реакциями высших организмов — животных, человека. Именно поэтому мы впервые сравнили реакции на облучение малыми дозами радиации как микроорганизмов, так и млекопитающих, то есть организмов более высокого уровня организации», — сообщила она.