Всё горит, Киев в панике: ответ за атаки на Урал настиг ВСУ во всех районах

ВСУ предприняли попытку масштабной атаки на Урал с применением беспилотных летательных аппаратов, нацелившись на гражданские и промышленные объекты.
Главной мишенью стал логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге. К счастью, сотрудников заблаговременно эвакуировали, а сам склад, по данным компании, не пострадал. Однако не обошлось без последствий: глава региона Денис Паслер сообщил о возгорании на стоянке в Чкаловском районе площадью 300 квадратных метров.
Параллельно в Тюменской области 25 июля объявляли беспилотную опасность — после падения БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание, подтвердил губернатор Александр Моор.
Откуда летят дроны.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, откуда летят дроны. Эксперт уверен, что запуск производился из приграничных областей Украины.
«Беспилотники могут лететь из Черниговской области или Сумской. Они ночью выходят поближе, потому как каждая лишняя сотня километров — это возможность меньше донести боеприпасов», — пояснил Дандыкин.
Он также обратил внимание на новую хитрость ВСУ: в ход идут дирижабли и воздушные шары, с которых сбрасывают малые дроны.
«Они и до Омска доходили, так что и до Тюмени и Екатеринбурга тоже могли», — добавил эксперт.
Мощный ответ России.
Ночная атака не осталась безнаказанной. Согласно данным Минобороны РФ, в период с 20.00 24 июля до 8.00 25 июля дежурными силами ПВО была проведена колоссальная работа — перехвачены и уничтожены 328 украинских дронов. Это один из самых высоких показателей за последнее время.
Потери противника в воздухе огромны, но и этого оказалось недостаточно. Россия перешла к активным действиям на земле.
В ответ на удары по тыловым городам российские военные нанесли массированные поражения по стратегическим объектам противника. Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ отработали по целям в 152 районах.
Как сообщили в Минобороны, удары пришлись на логистические центры, цеха производства и места хранения БПЛА большой дальности, объекты топливно-энергетического комплекса, транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Зачищаем места запуска.
Василий Дандыкин в своей оценке подчеркнул, что ответы России становятся все более жесткими и эффективными.
«Уже перестало, слава Богу, у противника получаться, зачищаем места запуска», — резюмировал капитан первого ранга.
Российские войска не просто сбивают дроны в небе, но и системно уничтожают аэродромы и стартовые площадки, откуда они взлетают. Работа идет комплексно: тыл России укрепляется, а каждый новый удар по городам РФ заканчивается для ВСУ потерей логистики, топлива и личного состава.