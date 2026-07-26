Всё горит, Киев в панике: ответ за атаки на Урал настиг ВСУ во всех районах

Главной мишенью стал логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге. К счастью, сотрудников заблаговременно эвакуировали, а сам склад, по данным компании, не пострадал. Однако не обошлось без последствий: глава региона Денис Паслер сообщил о возгорании на стоянке в Чкаловском районе площадью 300 квадратных метров.