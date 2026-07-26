ChatGPT в роли адвоката помог немцу выиграть суд и закрыть уголовное дело

41-летний сотрудник охранной фирмы Давид Хинц столкнулся с уголовным преследованием. Правоохранители подозревали его в мошенничестве. Суд отказал мужчине в бесплатном защитнике. Услуги частного юриста оказались для него слишком дорогими. Поэтому Хинц решил вести защиту самостоятельно. Он применил для этой цели искусственный интеллект.