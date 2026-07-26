Легкомоторный самолет врезался в дом в Германии, есть погибший

В Германии легкомоторный самолет упал на жилой дом в городе Гандеркезее (федеральная земля Нижняя Саксония). Об этом в субботу, 25 июля, сообщает NDR со ссылкой на местную полицию.
Происшествие случилось в субботу около 11:00 по местному времени. Судно врезалось в чердак здания. В результате один человек погиб — является ли он пилотом, пока неизвестно.
Спасатели не обнаружили внутри других людей, однако попасть в здание невозможно из-за угрозы обрушения. Семьи, проживающей в доме, в момент происшествия внутри не было.
Причина крушения не установлена. Воздушное сообщение на аэродроме Гандеркезее приостановлено для работы беспилотников в зоне происшествия. На улице временно отключено электроснабжение, говорится в материале.
Легкомоторный самолет 26 июня столкнулся с 109-этажным небоскребом CITIC Tower (China Zun) в деловом районе Пекина. Воздушное судно китайского производства модели Sunward SA60L Aurora с регистрационным номером B-12PP отклонилось от заданного курса и врезалось в стеклянный фасад здания. Позже стало известно, что пилот пытался покончить с собой.