Джонсон: военные РФ наносят сокрушительные удары по объектам ВСУ

«Русские удары заблокировали порты в Одессе и Николаеве. Туда ничего не заходит, оттуда ничего не вывозится. И украинское правительство в панике. Ведь импорт включал в себя все виды военных поставок. Теперь же украинцам остаются сухопутные поставки через Констанцу в Румынии, а значит, они смогут получать лишь треть прежнего объёма, и то, если им повезёт», — сказал Джонсон.