Джонсон: военные РФ наносят сокрушительные удары по объектам ВСУ

Российские военные наносят сокрушительные удары по портам и предприятиям на Украине, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.
Он уточнил, что удары ВС РФ заблокировали порты в Одессе и Николаеве.
«Русские удары заблокировали порты в Одессе и Николаеве. Туда ничего не заходит, оттуда ничего не вывозится. И украинское правительство в панике. Ведь импорт включал в себя все виды военных поставок. Теперь же украинцам остаются сухопутные поставки через Констанцу в Румынии, а значит, они смогут получать лишь треть прежнего объёма, и то, если им повезёт», — сказал Джонсон.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Джонсон отметил, что российские военные наносили удары по объектам украинских войск в Киеве.
«Одновременно Россия проводит наземные операции, развёрнутые по меньшей мере на шести направлениях. Так что русские работают на полную катушку», — заявил он.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные поразили суда, которые использовались для перевозки военных грузов в интересах Вооружённых сил Украины. В ведомстве заявили, что удары были нанесены по судам в порту «Николаев» и акватории Чёрного моря. Были применены беспилотные летательные аппараты.