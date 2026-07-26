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Катера НАТО взорвали перед атакой на Крым: главная новость СВО 26 июля

ВС РФ нанесли сокрушительный удар «Геранями-4 Сикер» по сухогрузу и буксирам в порту Николаева. Эксперт Дандыкин раскрыл aif.ru, какие тайные грузы НАТО уничтожены и почему это меняет ход СВО.

Источник: Аргументы и факты

Кадры поражения морского сухогруза и двух буксиров в порту Николаева появились в сети 25 июля. Минобороны России официально подтвердило: удары нанесены накануне расчетами войск беспилотных систем с применением ударных летательных аппаратов «Герань-4 сикер». Средства объективного контроля зафиксировали точное поражение всех трех целей, находившихся у причала.

По данным военного ведомства, сухогруз в момент атаки как раз разгружал товары военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины. Два буксира также использовались в интересах украинской армии.

Как стало известно, за минувшую неделю ВС РФ поразили 27 судов, используемых в интересах ВСУ — сухогрузов, балкеров и контейнеровозов.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, почему удары по Николаеву имеют стратегическое значение. По его словам, американцы и англичане передали ВСУ множество скоростных катеров, и их «зачистка» в Николаеве была критически важна.

«Рядом же еще Очаков, небольшой городок, где британцы основали свою базу», — подчеркнул эксперт. В Очакове действует английская база по формированию диверсионных групп, которые постоянно уходят оттуда на лодках.

«По некоторым данным, боевики ВСУ планировали вылазку в Крым именно со стороны Николаева, используя скоростные катера, переданные американцами и англичанами», — добавил офицер.

Напомним, что «Герань-4 Сикер» — это реактивный ударный беспилотник с дальностью полета до 550 км, скоростью до 500 км/ч и боевой частью весом до 50−90 кг. Эти характеристики делают его практически неуязвимым для средств ПВО противника и позволяют наносить точные удары по стратегическим объектам в глубоком тылу.

В ночь на 25 июля российские войска продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА, поразив логистические центры, цеха производства и места хранения беспилотников большой дальности ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 152 районах.

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