Катера НАТО взорвали перед атакой на Крым: главная новость СВО 26 июля

Напомним, что «Герань-4 Сикер» — это реактивный ударный беспилотник с дальностью полета до 550 км, скоростью до 500 км/ч и боевой частью весом до 50−90 кг. Эти характеристики делают его практически неуязвимым для средств ПВО противника и позволяют наносить точные удары по стратегическим объектам в глубоком тылу.