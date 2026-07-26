В Пермском крае открыли пункты проката необходимых предметов для детей

Пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных детей и детей до 2 лет находятся: в Перми — на ул. Капитана Пирожкова, 33; Березниках — на ул. Пятилетки, 65; в Кунгуре — на ул. Матросской, 13; в Кудымкаре — на ул. Шмидта, 14; в Чайковском — на ул. Ленина, 61/1.