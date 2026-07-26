В Пермском крае открыли пункты проката необходимых предметов для детей

В Пермском крае открыли несколько пунктов проката предметов первой необходимости для детей. Семьи могут бесплатно взять во временное пользование коляску, детскую мебель, автомобильные кресла, электронные устройства и иные детские принадлежности.
Краевое Минсоцразвития уточнило список получателей услуги. Это могут быть семьи: неполные, многодетные, студентов, с находящимся под опекой ребенком, имеющие в своем составе ребенкуа-инвалида, участников СВО и находящиеся на сопровождении в центрах помощи детям.
Пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных детей и детей до 2 лет находятся: в Перми — на ул. Капитана Пирожкова, 33; Березниках — на ул. Пятилетки, 65; в Кунгуре — на ул. Матросской, 13; в Кудымкаре — на ул. Шмидта, 14; в Чайковском — на ул. Ленина, 61/1.
Пункты также принимают от жителей Пермского края детские товары в хорошем состоянии для передачи семьям, которые в них нуждаются.