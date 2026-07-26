Морщины и пигментные пятна: Пять привычек, из-за которых кожа летом стареет быстрее

Вторая привычка — слишком часто умываться и использовать агрессивные очищающие средства. В жару кажется, что кожу нужно очищать как можно чаще, однако частое умывание горячей водой или средствами со спиртом разрушает защитный липидный барьер. В результате кожа начинает вырабатывать ещё больше кожного сала, а ощущение стянутости и обезвоженности усиливается. Оптимально очищать кожу дважды в день, а в течение дня при необходимости использовать термальную воду или мягкие освежающие средства.