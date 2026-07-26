Более 730 тысяч человек эвакуировали в Китае из-за тайфуна «Хунся»

Наибольшее число жителей было вывезено из городских округов Хуэйчжоу, где эвакуировали около 205 тысяч человек, и Шаньвэй — порядка 192 тысяч. Провинциальный штаб по борьбе с наводнениями и засухой добавил, что еще 340 тысяч жителей были перемещены.