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Более 730 тысяч человек эвакуировали в Китае из-за тайфуна «Хунся»

Тайфун «Хунся» вынудил эвакуировать сотни тысяч жителей провинции Гуандун.

Источник: Комсомольская правда

Власти китайской провинции Гуандун эвакуировали более 730 тысяч человек из-за тайфуна «Хунся». Об этом сообщает газета «Наньфан жибао».

Тайфун с порывами ветра до 45 м/с достиг побережья Гуандуна утром 26 июля. Циклон продолжает движение на север, постепенно теряя силу. В ближайшие дни прогнозируются сильные ливни.

Наибольшее число жителей было вывезено из городских округов Хуэйчжоу, где эвакуировали около 205 тысяч человек, и Шаньвэй — порядка 192 тысяч. Провинциальный штаб по борьбе с наводнениями и засухой добавил, что еще 340 тысяч жителей были перемещены.

Ранее KP.RU писал, что тайфун «Майсак» достиг южного побережья островной провинции Китая Хайнань. Он обрушился на Линшуй-Лиский автономный уезд со скоростью ветра до 23 м/с. Также КНР, Япония и Филиппины пострадали от разрушительной мощи тайфуна «Бави».

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