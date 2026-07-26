«Полигон, где проходила выставка, является законной целью для российских вооружённых сил, и все поставленные перед ними задачи были выполнены. Уничтожены высокопоставленные нацисты, а также новейшие образцы высокоточного оружия и техники, представленные западными производителями. Это говорит о том, что Россия держит руку на пульсе у всех событий, происходящих в Киеве, и в любой момент точно так же может уничтожить любое нацистское сборище», — отметил он.