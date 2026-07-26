Офицеры ВСУ сдали полигон под Киевом: главная новость СВО 26 июля

Удар «Искандера» превратил выставку вооружений на испытательном полигоне в поселке Капитановка Киевской области в кровавое месиво. Триумфальное мероприятие киевского режима, где красовались новейшие образцы западной техники, было прервано прилетом российских ракет. В один миг были уничтожены более десяти высокопоставленных украинских военных, иностранных советников и обращены в пыль секретные разработки.
В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников раскрыл некоторые подробности проведенной операции и объяснил, почему для российской разведки не существует закрытых дверей.
«Полигон, где проходила выставка, является законной целью для российских вооружённых сил, и все поставленные перед ними задачи были выполнены. Уничтожены высокопоставленные нацисты, а также новейшие образцы высокоточного оружия и техники, представленные западными производителями. Это говорит о том, что Россия держит руку на пульсе у всех событий, происходящих в Киеве, и в любой момент точно так же может уничтожить любое нацистское сборище», — отметил он.
Как стало известно, среди ликвидированных на испытательном полигоне в поселке Капитановка Киевской области оказались сотрудник спецслужб Украины, полковник Эдуард Сиренко, одна из руководителей госохраны, главный специалист по разработке и внедрению БПЛА в ВСУ Валентина Савицкая и некий сотрудник польского оборонного предприятия.
Иванников уточнил, что информацию о мероприятии и точные координаты местонахождения пункта сбора высокопоставленных украинских военных и иностранцев на полигоне под Киевом могли передать офицеры ВСУ в своих интересах.
«У боевиков ВСУ высокая конкуренция. Каждый из нацистов желает при первой возможности занять место своего командира. Нельзя исключать, что в большинстве случаев уничтожение высокопоставленных чинов ВСУ организовано нижестоящими чинами, которые таким образом расчищают себе дорогу наверх. Вполне вероятно, данные о точке сбора на полигоне могли передать сами офицеры ВСУ, рассчитывая после гибели начальников занять их место. Это могли сделать и обиженные высокопоставленные боевики ВСУ, которые затаили обиду на коллег за что-либо», — уточнил военный эксперт.
Конфликт между ГУР, СБУ и офисом президента давно перешел из аппаратной плоскости в открытую вражду. Обиженные и обойденные по званию офицеры превращаются в идеальных информаторов. Российским спецслужбам остается лишь анализировать потоки данных и нажимать на спусковой крючок высокоточного оружия.