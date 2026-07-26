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Экономист рассказала, кому положены субсидии на оплату ЖКУ

Проданова: субсидия выдается тем, чьи расходы на ЖКУ выше региональной нормы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россияне имеют право на получение субсидии на оплату ЖКХ, если их расходы на коммунальные услуги превышают установленную в регионе норму от совокупного дохода семьи, рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

«Субсидия выдается только тем, чьи расходы на ЖКУ превышают установленную региональную норму — то есть допустимый уровень расходов в совокупном доходе семьи. В Москве, например, установлен порог в 10%, Санкт-Петербурге — 14%. Федеральный максимум установлен на уровне 22% от совокупного дохода семьи», — сказала экономист.

Проданова пояснила, что в расчет совокупного дохода включаются доходы всех лиц, которые зарегистрированы и фактически проживают по указанному в заявлении адресу и оплачивают жилищно-коммунальные платежи по единому платежному документу.

Экономист перечислила и другие условия для получения этой субсидии. Во-первых, необходимо российское гражданство, единственное исключение действует для граждан Белоруссии и Киргизии при наличии постоянной регистрации в России.

Во-вторых, на субсидию могут претендовать исключительно собственники квадратных метров, наниматели по договору или члены жилищных кооперативов с постоянной регистрацией в данном жилье, отмечает экономист.

«Важно учитывать, что при установлении субсидии учитывается и региональный стандарт нормативной площади жилого помещения. Например, в Москве для одиноко проживающих граждан нужно ориентироваться на норматив в 33 квадратных метра, для семьи из двух человек — 42 метра, трех и более — уже 18 квадратных метра на каждого члена семьи. То есть получить компенсацию на элитные квартиры большого метража не получится», — также подчеркивает Проданова.

В-третьих, у претендентов на субсидию не должно быть подтвержденной судом задолженности ЖКХ за последние три года, или необходимо предоставить действующий договор о рассрочке погашения, отметила экономист.

«Право на получение субсидии нужно подтверждать каждые шесть месяцев — предоставлять актуальные данные о совокупном доходе, составе семьи, отсутствии задолженности по ЖКУ и так далее. Автоматически право на получение субсидии не пролонгируется», — предупреждает Проданова.

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