Экономист рассказала, кому положены субсидии на оплату ЖКУ

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россияне имеют право на получение субсидии на оплату ЖКХ, если их расходы на коммунальные услуги превышают установленную в регионе норму от совокупного дохода семьи, рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.
«Субсидия выдается только тем, чьи расходы на ЖКУ превышают установленную региональную норму — то есть допустимый уровень расходов в совокупном доходе семьи. В Москве, например, установлен порог в 10%, Санкт-Петербурге — 14%. Федеральный максимум установлен на уровне 22% от совокупного дохода семьи», — сказала экономист.
Проданова пояснила, что в расчет совокупного дохода включаются доходы всех лиц, которые зарегистрированы и фактически проживают по указанному в заявлении адресу и оплачивают жилищно-коммунальные платежи по единому платежному документу.
Экономист перечислила и другие условия для получения этой субсидии. Во-первых, необходимо российское гражданство, единственное исключение действует для граждан Белоруссии и Киргизии при наличии постоянной регистрации в России.
Во-вторых, на субсидию могут претендовать исключительно собственники квадратных метров, наниматели по договору или члены жилищных кооперативов с постоянной регистрацией в данном жилье, отмечает экономист.
«Важно учитывать, что при установлении субсидии учитывается и региональный стандарт нормативной площади жилого помещения. Например, в Москве для одиноко проживающих граждан нужно ориентироваться на норматив в 33 квадратных метра, для семьи из двух человек — 42 метра, трех и более — уже 18 квадратных метра на каждого члена семьи. То есть получить компенсацию на элитные квартиры большого метража не получится», — также подчеркивает Проданова.
В-третьих, у претендентов на субсидию не должно быть подтвержденной судом задолженности ЖКХ за последние три года, или необходимо предоставить действующий договор о рассрочке погашения, отметила экономист.
«Право на получение субсидии нужно подтверждать каждые шесть месяцев — предоставлять актуальные данные о совокупном доходе, составе семьи, отсутствии задолженности по ЖКУ и так далее. Автоматически право на получение субсидии не пролонгируется», — предупреждает Проданова.