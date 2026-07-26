Экономист рассказала, кому положены субсидии на оплату ЖКУ

«Важно учитывать, что при установлении субсидии учитывается и региональный стандарт нормативной площади жилого помещения. Например, в Москве для одиноко проживающих граждан нужно ориентироваться на норматив в 33 квадратных метра, для семьи из двух человек — 42 метра, трех и более — уже 18 квадратных метра на каждого члена семьи. То есть получить компенсацию на элитные квартиры большого метража не получится», — также подчеркивает Проданова.